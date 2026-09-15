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Zurückhaltung in New York: Dow Jones schlussendlich leichter

Zurückhaltung in New York: Dow Jones schlussendlich leichter

Heute zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
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3M Co.
141.75 EUR 2.00 EUR 1.43 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
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Dow Jones 30 Industrial
52,093.11 USD -328.09 USD -0.63 %
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Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,63 Prozent leichter bei 52.093,11 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,941 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,629 Prozent auf 52.750,88 Punkte an der Kurstafel, nach 52.421,20 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 51.875,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52.336,61 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 53.732,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, lag der Dow Jones noch bei 51.671,03 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 15.09.2025, mit 45.883,45 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,67 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 2,64 Prozent auf 217,77 USD), 3M (+ 1,64 Prozent auf 164,67 USD), Honeywell Technologies (+ 1,02 Prozent auf 203,44 USD), JPMorgan Chase (+ 0,67 Prozent auf 352,49 USD) und NVIDIA (+ 0,57 Prozent auf 212,17 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Nike (-2,24 Prozent auf 36,22 USD), Amazon (-2,02 Prozent auf 248,42 USD), Walt Disney (-2,00 Prozent auf 106,42 USD), UnitedHealth (-1,99 Prozent auf 375,93 USD) und McDonalds (-1,83 Prozent auf 252,78 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 21.254.816 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,563 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,41 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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