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Zurückhaltung in New York: Dow Jones stürzt letztendlich ab

Zurückhaltung in New York: Dow Jones stürzt letztendlich ab

Der Dow Jones implodierte am Donnerstagabend nahezu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caterpillar Inc.
499.40 EUR -23.60 EUR -4.51 %
Charts | News | Analysen
Cisco Inc.
85.30 EUR -6.53 EUR -7.11 %
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Coca-Cola Co.
85.37 EUR -0.49 EUR -0.57 %
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Goldman Sachs
806.80 EUR -22.40 EUR -2.70 %
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Home Depot
309.35 EUR 14.00 EUR 4.74 %
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Honeywell Technologies
202.90 EUR 3.10 EUR 1.55 %
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McDonald's Corp.
246.60 EUR -3.00 EUR -1.20 %
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Microsoft Corp.
475.75 EUR -18.25 EUR -3.69 %
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Nike Inc.
34.84 EUR -1.31 EUR -3.62 %
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NVIDIA Corp.
162.00 EUR -15.90 EUR -8.94 %
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Procter & Gamble Co.
148.86 EUR -0.40 EUR -0.27 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
363.60 EUR 2.50 EUR 0.69 %
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Walmart
114.22 EUR -1.60 EUR -1.38 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,523.06 USD -1,833.06 USD -3.44 %
News | Analysen

Am Donnerstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 3,44 Prozent tiefer bei 51.523,06 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,016 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1,77 Prozent schwächer bei 52.410,23 Punkten in den Handel, nach 53.356,12 Punkten am Vortag.

Bei 53.710,61 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51.486,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,933 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51.267,90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 54.349,12 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47.311,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Home Depot (+ 0,67 Prozent auf 314,10 EUR), Coca-Cola (-0,07 Prozent auf 95,73 USD), Procter Gamble (-0,13 Prozent auf 167,10 USD), McDonalds (-0,78 Prozent auf 278,04 USD) und Walmart (-1,12 Prozent auf 127,72 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen NVIDIA (-9,26 Prozent auf 181,60 USD), Cisco (-7,62 Prozent auf 95,72 USD), Caterpillar (-6,37 Prozent auf 553,64 USD), Goldman Sachs (-6,36 Prozent auf 868,95 USD) und Honeywell Technologies (-5,55 Prozent auf 215,78 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 78.833.454 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,431 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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