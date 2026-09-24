Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag leichter

Index im Fokus

24.09.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones gibt derzeit nach.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,64 Prozent schwächer bei 51.183,19 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,647 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,504 Prozent auf 51.771,41 Punkte an der Kurstafel, nach 51.511,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 51.485,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 51.124,02 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der Dow Jones 53.417,16 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51.848,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46.121,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,79 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1,34 Prozent auf 240,77 USD), Walt Disney (+ 1,30 Prozent auf 104,81 USD), Travelers (+ 1,26 Prozent auf 364,94 USD), Chevron (+ 1,15 Prozent auf 207,88 USD) und Visa (+ 1,15 Prozent auf 365,67 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil IBM (-2,47 Prozent auf 227,02 USD), Home Depot (-2,28 Prozent auf 256,90 EUR), Goldman Sachs (-2,26 Prozent auf 915,16 USD), Sherwin-Williams (-2,01 Prozent auf 319,91 USD) und Caterpillar (-1,97 Prozent auf 796,00 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 5.597.035 Aktien gehandelt. Mit 4,845 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net