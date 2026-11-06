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Dow Jones-Entwicklung

Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer

Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer

Der Dow Jones zeigte sich zum Handelsende schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
255.30 EUR 2.55 EUR 1.01 %
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Apple Inc.
308.50 EUR 0.10 EUR 0.03 %
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Caterpillar Inc.
503.00 EUR 3.60 EUR 0.72 %
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Cisco Inc.
84.15 EUR -1.15 EUR -1.35 %
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Honeywell Technologies
196.40 EUR 0.00 EUR -3.20 %
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Johnson & Johnson
244.25 EUR -2.15 EUR -0.87 %
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Microsoft Corp.
478.35 EUR 2.60 EUR 0.55 %
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Nike Inc.
34.54 EUR -0.29 EUR -0.83 %
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NVIDIA Corp.
167.50 EUR 5.50 EUR 3.40 %
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Salesforce
192.00 EUR -5.00 EUR -2.54 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
357.50 EUR -6.10 EUR -1.68 %
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Walmart
113.14 EUR -1.08 EUR -0.95 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,285.73 USD -237.33 USD -0.46 %
News | Analysen

Am Freitag ging es im Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0,46 Prozent auf 51.285,73 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25,858 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 4,18 Prozent auf 53.679,01 Punkte an der Kurstafel, nach 51.523,06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 51.662,26 Punkte, das Tagestief hingegen 50.992,61 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der Dow Jones mit 51.521,28 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53.885,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46.912,30 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,00 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2,78 Prozent auf 186,64 USD), Honeywell Technologies (+ 1,98 Prozent auf 220,05 USD), Johnson Johnson (+ 1,43 Prozent auf 276,22 USD), Caterpillar (+ 0,90 Prozent auf 558,63 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0,78 Prozent auf 283,93 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-3,94 Prozent auf 213,65 USD), Nike (-2,45 Prozent auf 38,59 USD), Cisco (-1,95 Prozent auf 93,85 USD), Travelers (-1,91 Prozent auf 395,20 USD) und Walmart (-1,72 Prozent auf 125,52 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 49.669.157 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,544 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4,03 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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