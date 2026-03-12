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Dow Jones-Entwicklung

Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben

13.03.26 22:33 Uhr
Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben | finanzen.net

Der Dow Jones schloss den Handelstag im Minus ab.

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Dow Jones 30 Industrial
46.558,5 PKT -119,4 PKT -0,26%
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Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,26 Prozent leichter bei 46.558,47 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,654 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1,21 Prozent fester bei 47.242,52 Punkten, nach 46.677,85 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47.123,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 46.494,63 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,72 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49.500,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 48.458,05 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 40.813,57 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 3,77 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50.512,79 Punkte. Bei 46.494,63 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 2,51 Prozent auf 209,89 USD), UnitedHealth (+ 1,82 Prozent auf 282,09 USD), Verizon (+ 1,48 Prozent auf 51,38 USD), 3M (+ 1,25 Prozent auf 150,96 USD) und Walmart (+ 0,95 Prozent auf 126,52 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-3,24 Prozent auf 192,83 USD), Apple (-2,21 Prozent auf 250,12 USD), NVIDIA (-1,58 Prozent auf 180,25 USD), Microsoft (-1,57 Prozent auf 395,55 USD) und Caterpillar (-0,96 Prozent auf 693,99 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37.384.095 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,886 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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