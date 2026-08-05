Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Abgaben

NASDAQ 100-Kursentwicklung

11.08.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 bewegt sich derzeit im Minus.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,21 Prozent tiefer bei 29.558,29 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,246 Prozent auf 29.694,70 Punkte an der Kurstafel, nach 29.621,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29.535,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29.705,80 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.825,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29.320,66 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Wert von 23.526,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Axon Enterprise (+ 5,22 Prozent auf 627,46 USD), MercadoLibre (+ 4,72 Prozent auf 1.910,48 USD), Teradyne (+ 4,08 Prozent auf 380,00 USD), Nebius (+ 4,08 Prozent auf 191,62 USD) und ASML (+ 3,69 Prozent auf 1.797,50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Monster Beverage (-50,38 Prozent auf 45,37 USD), AppLovin (-4,17 Prozent auf 324,86 USD), Honeywell Technologies (-3,44 Prozent auf 234,58 USD), Datadog A (-3,24 Prozent auf 252,33 USD) und SpaceX (-3,05 Prozent auf 134,51 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23.016.386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,697 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net