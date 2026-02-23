Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück

NASDAQ 100 im Fokus

Der NASDAQ 100 ging im Minus aus dem Montagshandel.

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,21 Prozent auf 24.708,94 Punkte zurück. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,308 Prozent auf 24.935,51 Punkte an der Kurstafel, nach 25.012,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.618,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.984,82 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25.605,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 24.239,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 21.614,08 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,97 Prozent. 26.165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.387,47 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell PayPal (+ 5,77 Prozent auf 37,51 EUR), Mondelez (+ 2,69 Prozent auf 60,38 USD), Baker Hughes (+ 2,35 Prozent auf 63,67 USD), Walmart (+ 2,29 Prozent auf 125,81 USD) und Biogen (+ 2,24 Prozent auf 196,34 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Datadog A (-11,28 Prozent auf 102,62 USD), Zscaler (-10,31 Prozent auf 143,28 USD), CrowdStrike (-9,85 Prozent auf 350,33 USD), Atlassian (-9,44 Prozent auf 68,81 USD) und AppLovin (-9,09 Prozent auf 380,62 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41.833.253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,923 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

