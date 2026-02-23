DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -4,5%Nas22.627 -1,1%Bitcoin54.865 -4,0%Euro1,1787 ±-0,0%Öl71,50 -0,3%Gold5.228 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen tiefrot -- DAX letztlich unter 25.000 Punkten -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- PayPal, DroneShield, Bayer, Diginex, NVIDIA, SAP im Fokus
Top News
Radikaler Umbau im Depot: NVIDIA verkauft Beteiligungen - Neue Aktie an der Spitze Radikaler Umbau im Depot: NVIDIA verkauft Beteiligungen - Neue Aktie an der Spitze
Ausblick: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100 im Fokus

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück

23.02.26 22:32 Uhr
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück | finanzen.net

Der NASDAQ 100 ging im Minus aus dem Montagshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
324,10 EUR -41,10 EUR -11,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
59,41 EUR -7,76 EUR -11,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Baker Hughes Inc.
54,00 EUR 1,88 EUR 3,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biogen Inc
165,80 EUR 4,45 EUR 2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
294,05 EUR -35,95 EUR -10,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
87,11 EUR -13,85 EUR -13,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
23,20 EUR -0,10 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,88 EUR 0,36 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mondelez
50,98 EUR 1,16 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
162,02 EUR 0,98 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
37,67 EUR 2,22 EUR 6,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
106,40 EUR -5,10 EUR -4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
107,06 EUR 2,72 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
121,32 EUR -21,44 EUR -15,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.708,9 PKT -303,7 PKT -1,21%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,21 Prozent auf 24.708,94 Punkte zurück. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,308 Prozent auf 24.935,51 Punkte an der Kurstafel, nach 25.012,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.618,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.984,82 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25.605,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 24.239,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 21.614,08 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,97 Prozent. 26.165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.387,47 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell PayPal (+ 5,77 Prozent auf 37,51 EUR), Mondelez (+ 2,69 Prozent auf 60,38 USD), Baker Hughes (+ 2,35 Prozent auf 63,67 USD), Walmart (+ 2,29 Prozent auf 125,81 USD) und Biogen (+ 2,24 Prozent auf 196,34 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Datadog A (-11,28 Prozent auf 102,62 USD), Zscaler (-10,31 Prozent auf 143,28 USD), CrowdStrike (-9,85 Prozent auf 350,33 USD), Atlassian (-9,44 Prozent auf 68,81 USD) und AppLovin (-9,09 Prozent auf 380,62 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41.833.253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,923 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AppLovin

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AppLovin

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen