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NASDAQ 100-Entwicklung

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich

Der NASDAQ 100 schloss den Dienstagshandel mit Verlusten ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
228.00 EUR 8.00 EUR 3.64 %
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Axon Enterprise
537.40 EUR 13.20 EUR 2.52 %
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CoreWeave
81.00 EUR -12.00 EUR -12.90 %
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CrowdStrike
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Gilead Sciences Inc.
120.98 EUR 2.16 EUR 1.82 %
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Intuit Inc.
289.10 EUR -4.15 EUR -1.42 %
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Kraft Heinz Company
21.63 EUR 0.24 EUR 1.15 %
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Lumentum Holdings Inc
759.10 EUR -97.10 EUR -11.34 %
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Monster Beverage Corp
40.86 EUR 1.60 EUR 4.06 %
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NVIDIA Corp.
189.86 EUR -5.22 EUR -2.68 %
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Sandisk Corp
1,400.00 EUR -120.00 EUR -7.89 %
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Seagate Technology
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Teradyne Inc.
347.00 EUR -30.30 EUR -8.03 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,490.96 USD -504.42 USD -1.68 %
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Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,68 Prozent tiefer bei 29.490,96 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,34 Prozent leichter bei 29.594,89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29.995,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.677,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 29.425,08 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28.592,66 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28.994,37 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Stand von 23.713,76 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 17,00 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intuit (+ 4,41 Prozent auf 350,41 USD), Monster Beverage (+ 4,09 Prozent auf 47,38 USD), Adobe (+ 3,58 Prozent auf 263,14 USD), Gilead Sciences (+ 3,25 Prozent auf 143,44 USD) und Axon Enterprise (+ 2,57 Prozent auf 619,85 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen CoreWeave (-12,10 Prozent auf 93,17 USD), Lumentum (-9,87 Prozent auf 873,31 USD), Seagate Technology (-9,16 Prozent auf 903,68 USD), Sandisk (-9,01 Prozent auf 1.625,78 USD) und Teradyne (-8,77 Prozent auf 404,29 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.363.534 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,709 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Comcast-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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