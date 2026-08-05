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NASDAQ 100 aktuell

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Abend kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
440.00 EUR 18.00 EUR 4.27 %
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Applied Materials Inc.
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339.00 EUR -24.25 EUR -6.68 %
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22.53 EUR 0.07 EUR 0.31 %
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25.22 EUR 0.30 EUR 1.18 %
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194.00 EUR 0.44 EUR 0.23 %
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Sandisk Corp
1,420.00 EUR 90.00 EUR 6.77 %
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Seagate Technology
830.00 EUR 74.00 EUR 9.79 %
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SpaceX
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Indizes
NASDAQ 100
30,046.14 USD -38.36 USD -0.13 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 30.046,14 Punkten ab. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,275 Prozent auf 30.167,13 Punkte an der Kurstafel, nach 30.084,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.179,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 29.934,66 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,13 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29.586,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.580,30 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 23.832,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 19,20 Prozent zu Buche. Bei 30.762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22.841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Nebius (+ 8,88 Prozent auf 277,68 USD), Copart (+ 7,55 Prozent auf 31,61 USD), Sandisk (+ 7,39 Prozent auf 1.641,11 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,50 Prozent auf 514,39 USD) und Seagate Technology (+ 5,65 Prozent auf 973,44 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Broadcom (-5,94 Prozent auf 392,99 USD), Applied Materials (-5,12 Prozent auf 507,18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,18 Prozent auf 93,04 USD), CrowdStrike (-3,80 Prozent auf 216,95 USD) und Workday (-3,76 Prozent auf 198,68 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.380.442 Aktien gehandelt. Mit 4,698 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 7,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,31 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG

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