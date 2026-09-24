Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein

NASDAQ-Handel im Fokus

24.09.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer.

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,68 Prozent auf 30.264,45 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,804 Prozent schwächer bei 30.225,19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 30.470,29 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.204,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 30.346,92 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,06 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29.023,18 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 29.220,06 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Wert von 24.503,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 20,07 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30.770,63 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Nebius (+ 6,04 Prozent auf 240,30 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,08 Prozent auf 767,03 USD), Diamondback Energy (+ 3,06 Prozent auf 191,33 USD), Cadence Design Systems (+ 2,94 Prozent auf 318,18 USD) und Cintas (+ 2,58 Prozent auf 196,92 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Arm (-6,62 Prozent auf 310,55 USD), Western Digital (-3,65 Prozent auf 456,40 USD), Axon Enterprise (-3,54 Prozent auf 434,66 USD), Sandisk (-2,95 Prozent auf 1.762,96 USD) und Teradyne (-2,86 Prozent auf 378,02 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.591.797 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,845 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net