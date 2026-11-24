NASDAQ 100-Performance

So performte der NASDAQ 100 am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1,99 Prozent schwächer bei 26.214,17 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,67 Prozent schwächer bei 26.298,14 Punkten, nach 26.746,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.433,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.935,47 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28.957,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.023,18 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 24.873,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,00 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Moderna (+ 7,21 Prozent auf 227,38 USD), Amgen (+ 5,54 Prozent auf 473,94 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 5,53 Prozent auf 164,61 USD), Take Two (+ 5,28 Prozent auf 220,41 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,76 Prozent auf 987,09 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Analog Devices (-17,37 Prozent auf 312,95 USD), Astera Labs (-13,88 Prozent auf 191,30 USD), CoreWeave (-11,85 Prozent auf 42,61 USD), Texas Instruments (-11,25 Prozent auf 258,44 USD) und Sandisk (-11,13 Prozent auf 77,95 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 82.917.607 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,566 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,03 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net