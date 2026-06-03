Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Verlustzone

NASDAQ 100 im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Mittwochabend mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,29 Prozent leichter bei 30.571,24 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,227 Prozent auf 30.730,11 Punkte an der Kurstafel, nach 30.660,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30.762,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.441,80 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,911 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 27.710,36 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 03.03.2026, den Wert von 24.720,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, lag der NASDAQ 100 bei 21.662,58 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 21,28 Prozent zu Buche. Bei 30.762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 4,43 Prozent auf 112,71 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,24 Prozent auf 622,98 USD), ON Semiconductor (+ 4,11 Prozent auf 133,93 USD), Diamondback Energy (+ 4,05 Prozent auf 210,59 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,02 Prozent auf 542,52 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Charter A (-8,03 Prozent auf 129,01 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,01 Prozent auf 126,55 USD), Datadog A (-6,99 Prozent auf 250,33 USD), Atlassian (-6,94 Prozent auf 101,53 USD) und Zscaler (-6,78 Prozent auf 134,37 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39.652.703 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,673 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net