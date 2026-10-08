Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 mittags leichter

Marktbericht

08.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Donnerstag im Minus.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ um 0,73 Prozent auf 30.931,56 Punkte abwärts. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,561 Prozent auf 30.985,23 Punkte an der Kurstafel, nach 31.160,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30.918,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31.125,13 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,386 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29.507,70 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Wert von 29.252,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.136,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 22,71 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Diamondback Energy (+ 3,19 Prozent auf 190,27 USD), Take Two (+ 2,81 Prozent auf 209,74 USD), Palantir (+ 2,54 Prozent auf 199,06 USD), KLA (+ 2,30 Prozent auf 201,35 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 2,23 Prozent auf 179,53 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil CoreWeave (-4,73 Prozent auf 84,27 USD), Rocket Lab (-4,64 Prozent auf 68,58 USD), Arm (-4,54 Prozent auf 281,00 USD), Astera Labs (-4,37 Prozent auf 365,55 USD) und Nebius (-4,23 Prozent auf 227,12 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.502.855 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 5,147 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net