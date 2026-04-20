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NASDAQ 100-Performance

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 nachmittags schwächer

21.04.26 20:02 Uhr
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 nachmittags schwächer | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigt sich am zweiten Tag der Woche wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
242,00 EUR 7,60 EUR 3,24%
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PDD Holdings (spons. ADRs)
87,00 EUR 0,20 EUR 0,23%
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Zscaler Inc Registered Shs
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Indizes
NASDAQ 100
26.589,6 PKT -0,7 PKT 0,00%
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Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,16 Prozent auf 26.546,86 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,258 Prozent stärker bei 26.658,85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26.590,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 26.730,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.447,14 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der NASDAQ 100 23.898,15 Punkte auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.01.2026, den Stand von 25.326,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17.808,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,32 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.730,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Zscaler (+ 4,14 Prozent auf 140,38 USD), CrowdStrike (+ 3,89 Prozent auf 450,02 USD), Palo Alto Networks (+ 3,00 Prozent auf 174,64 USD), Fortinet (+ 2,72 Prozent auf 84,85 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,72 Prozent auf 282,42 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen PDD (-4,51 Prozent auf 99,50 USD), Honeywell (-3,41 Prozent auf 221,90 USD), AppLovin (-2,89 Prozent auf 476,79 USD), Constellation Energy (-2,63 Prozent auf 280,00 USD) und JDcom (-2,50 Prozent auf 30,59 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.041.345 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,162 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 7,22 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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