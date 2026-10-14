Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

NASDAQ-Handel im Blick

14.10.26 20:02 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 2,12 Prozent leichter bei 29.922,93 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,829 Prozent auf 30.316,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30.569,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.916,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.436,60 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2,84 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 29.127,16 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 29.586,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24.579,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 18,71 Prozent zu Buche. Bei 31.361,37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Gilead Sciences (+ 3,69 Prozent auf 153,38 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,63 Prozent auf 780,45 USD), Moderna (+ 3,24 Prozent auf 223,25 USD), Amgen (+ 3,19 Prozent auf 426,01 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 2,67 Prozent auf 498,16 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen CoreWeave (-15,70 Prozent auf 65,59 USD), Nebius (-10,50 Prozent auf 185,14 USD), Lumentum (-8,50 Prozent auf 903,97 USD), Rocket Lab (-6,93 Prozent auf 59,77 USD) und DoorDash (-6,83 Prozent auf 179,91 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die CoreWeave-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.521.900 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,866 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net