DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 10,74 -2,4%Nas 26.658 -2,0%Bitcoin 73.084 -1,6%Euro 1,1155 -0,4%Öl 106,0 +0,3%Gold 4.097 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ-Handel im Blick

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
376.70 EUR 3.70 EUR 0.99 %
Charts | News | Analysen
CoreWeave
58.82 EUR -11.63 EUR -16.51 %
Charts | News | Analysen
CrowdStrike
225.00 EUR -8.80 EUR -3.76 %
Charts | News | Analysen
DoorDash
161.02 EUR -11.00 EUR -6.39 %
Charts | News | Analysen
Gilead Sciences Inc.
136.10 EUR 2.10 EUR 1.57 %
Charts | News | Analysen
Kraft Heinz Company
20.41 EUR 0.45 EUR 2.25 %
Charts | News | Analysen
Lumentum Holdings Inc
810.00 EUR -59.60 EUR -6.85 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
829.30 EUR -20.70 EUR -2.44 %
Charts | News | Analysen
Moderna Inc
200.05 EUR 6.25 EUR 3.22 %
Charts | News | Analysen
Nebius
165.46 EUR -22.00 EUR -11.74 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
197.48 EUR -6.02 EUR -2.96 %
Charts | News | Analysen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
687.00 EUR 8.70 EUR 1.28 %
Charts | News | Analysen
Rocket Lab Corporation Registered Shs
54.30 EUR -2.70 EUR -4.74 %
Charts | News | Analysen
Vertex Pharmaceuticals Inc.
442.75 EUR -8.45 EUR -1.87 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ 100
29,928.97 USD -640.51 USD -2.1 %
News | Analysen

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 2,12 Prozent leichter bei 29.922,93 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,829 Prozent auf 30.316,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30.569,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.916,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.436,60 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2,84 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 29.127,16 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 29.586,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24.579,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 18,71 Prozent zu Buche. Bei 31.361,37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Gilead Sciences (+ 3,69 Prozent auf 153,38 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,63 Prozent auf 780,45 USD), Moderna (+ 3,24 Prozent auf 223,25 USD), Amgen (+ 3,19 Prozent auf 426,01 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 2,67 Prozent auf 498,16 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen CoreWeave (-15,70 Prozent auf 65,59 USD), Nebius (-10,50 Prozent auf 185,14 USD), Lumentum (-8,50 Prozent auf 903,97 USD), Rocket Lab (-6,93 Prozent auf 59,77 USD) und DoorDash (-6,83 Prozent auf 179,91 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die CoreWeave-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.521.900 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,866 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.