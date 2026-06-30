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NASDAQ 100 aktuell

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus

01.07.26 22:32 Uhr
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus | finanzen.net

So performte der NASDAQ 100 am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
502,00 EUR 52,35 EUR 11,64%
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Astera Labs Inc Registered Shs
409,00 EUR -20,00 EUR -4,66%
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KLA
232,55 EUR -35,55 EUR -13,26%
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Kraft Heinz Company
21,92 EUR 1,12 EUR 5,38%
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Meta Platforms (ex Facebook)
542,40 EUR 50,95 EUR 10,37%
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Nebius
204,85 EUR -42,85 EUR -17,30%
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NVIDIA Corp.
173,68 EUR -0,92 EUR -0,53%
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Palantir
111,76 EUR 9,54 EUR 9,33%
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PDD Holdings (spons. ADRs)
70,60 EUR 2,20 EUR 3,22%
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Strategy (ex MicroStrategy)
83,13 EUR 8,36 EUR 11,18%
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Teradyne Inc.
385,55 EUR -32,45 EUR -7,76%
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Indizes
NASDAQ 100
29.809,1 PKT -467,2 PKT -1,54%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,54 Prozent auf 29.809,13 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1,20 Prozent auf 29.914,28 Punkte an der Kurstafel, nach 30.276,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.787,41 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.084,78 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,70 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 01.06.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30.513,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.019,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22.478,14 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 18,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 9,58 Prozent auf 564,61 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 8,81 Prozent auf 612,91 USD), PDD (+ 8,18 Prozent auf 82,52 USD), Palantir (+ 7,77 Prozent auf 125,73 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,43 Prozent auf 93,39 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Nebius (-17,01 Prozent auf 229,18 USD), CoreWeave (-13,92 Prozent auf 85,69 USD), KLA (-11,77 Prozent auf 266,19 USD), Teradyne (-11,68 Prozent auf 427,34 USD) und Astera Labs (-10,80 Prozent auf 430,86 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 41.293.657 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,93 erwartet. Mit 6,80 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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