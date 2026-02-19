Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ 100 bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,27 Prozent tiefer bei 24.775,59 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,402 Prozent auf 24.992,73 Punkte an der Kurstafel, nach 25.093,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25.174,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.744,56 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,716 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24.548,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.692,05 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.03.2025, den Wert von 20.628,46 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,71 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.315,84 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Booking (+ 7,38 Prozent auf 4.567,66 USD), Atlassian (+ 7,15 Prozent auf 82,30 USD), Intuit (+ 6,49 Prozent auf 468,69 USD), Zscaler (+ 4,05 Prozent auf 162,54 USD) und Broadcom (+ 3,26 Prozent auf 327,89 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Lam Research (-6,01 Prozent auf 209,59 USD), Applied Materials (-5,41 Prozent auf 338,42 USD), KLA-Tencor (-5,14 Prozent auf 1.400,00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,93 Prozent auf 139,22 USD) und IDEXX Laboratories (-4,88 Prozent auf 617,06 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25.103.978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net