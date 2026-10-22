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Kursverlauf

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt nachmittags ab

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt nachmittags ab

Anleger in New York treten am Nachmittag den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
240.55 EUR 12.25 EUR 5.37 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
233.00 EUR -22.00 EUR -8.63 %
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CoreWeave
49.82 EUR -5.68 EUR -10.24 %
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CrowdStrike
213.05 EUR -0.15 EUR -0.07 %
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CSX Corp.
43.90 EUR 1.23 EUR 2.88 %
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Intuit Inc.
301.95 EUR 7.80 EUR 2.65 %
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Kraft Heinz Company
22.11 EUR 0.93 EUR 4.37 %
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Lam Research Corp.
204.90 EUR -29.10 EUR -12.44 %
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Lumentum Holdings Inc
686.80 EUR -69.70 EUR -9.21 %
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Micron Technology Inc.
768.00 EUR -48.60 EUR -5.95 %
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Moderna Inc
164.84 EUR -60.36 EUR -26.80 %
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NVIDIA Corp.
189.40 EUR -7.42 EUR -3.77 %
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Roper Technolgies Inc.
367.40 EUR 18.40 EUR 5.27 %
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SpaceX
129.08 EUR -13.32 EUR -9.35 %
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Thomson Reuters Corp Registered Shs
108.80 EUR 6.80 EUR 6.67 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,923.08 USD -899.43 USD -3.02 %
News | Analysen

Am Donnerstag verliert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 2,84 Prozent auf 28.976,18 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,74 Prozent auf 29.304,30 Punkte an der Kurstafel, nach 29.822,52 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 28.962,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29.411,76 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,91 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 30.732,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 28.998,10 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 24.879,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 14,96 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Roper Technolgies (+ 9,65 Prozent auf 435,93 USD), CSX (+ 6,74 Prozent auf 51,66 USD), Thomson Reuters (+ 6,01) Prozent auf 122,19 USD), Intuit (+ 5,56 Prozent auf 354,27 USD) und Adobe (+ 5,54 Prozent auf 269,19 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Moderna (-25,10 Prozent auf 184,10 USD), Lam Research (-11,01 Prozent auf 232,10 USD), Lumentum (-10,38 Prozent auf 762,42 USD), CoreWeave (-10,32 Prozent auf 55,44 USD) und Astera Labs (-10,01 Prozent auf 261,03 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 27.197.342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,642 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Micron Technology-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6,82 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK

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