Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Start des Montagshandels

NASDAQ 100-Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 fällt am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 15:57 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,52 Prozent auf 24.882,67 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,308 Prozent auf 24.935,51 Punkte an der Kurstafel, nach 25.012,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24.984,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.810,28 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.605,47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 24.239,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.614,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,28 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24.387,47 Zähler.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Baker Hughes (+ 2,75 Prozent auf 63,92 USD), NVIDIA (+ 1,60 Prozent auf 192,85 USD), Xcel Energy (+ 1,55 Prozent auf 82,81 USD), Biogen (+ 1,52 Prozent auf 194,95 USD) und PDD (+ 1,50 Prozent auf 106,51 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-9,12 Prozent auf 380,49 USD), Atlassian (-6,73 Prozent auf 70,87 USD), Datadog A (-6,07 Prozent auf 108,64 USD), CrowdStrike (-5,97 Prozent auf 365,42 USD) und Workday (-5,90 Prozent auf 129,68 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6.783.112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,923 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,80 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net