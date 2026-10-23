Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich zurück

NASDAQ Composite-Kursverlauf

23.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite ging im Minus aus dem Handelstag.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,21 Prozent tiefer bei 25.955,34 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,442 Prozent leichter bei 25.893,95 Punkten, nach 26.008,86 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25.866,15 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.111,62 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26.936,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25.137,69 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 22.941,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,70 Prozent aufwärts. Bei 27.722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell OraSure Technologies (+ 8,68 Prozent auf 4,13 USD), TTM Technologies (+ 8,42 Prozent auf 80,11 USD), Consumer Portfolio Services (+ 7,03 Prozent auf 9,90 USD), inTest (+ 6,19 Prozent auf 13,90 USD) und Daktronics (+ 5,86 Prozent auf 20,60 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil LKQ (-22,47 Prozent auf 17,42 USD), Corcept Therapeutics (-20,13 Prozent auf 85,86 USD), Americas Car-Mart (-15,81 Prozent auf 0,80 USD), SS&C Technologies (-7,35 Prozent auf 82,96 USD) und SMC (-7,21 Prozent auf 380,75 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 24.178.176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,771 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Century Aluminum-Aktie hat mit 3,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,05 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net