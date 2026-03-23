Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite in Rot
Der NASDAQ Composite sinkt heute.
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Um 17:57 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,53 Prozent auf 21.831,51 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,634 Prozent schwächer bei 21.807,60 Punkten in den Handel, nach 21.946,76 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 21.712,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21.916,16 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.863,68 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23.613,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18.188,59 Punkten.
Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,04 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.522,75 Zählern registriert.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit NETGEAR (+ 15,46 Prozent auf 25,47 USD), Dorel Industries (+ 11,32 Prozent auf 1,28 USD), Veeco Instruments (+ 10,28 Prozent auf 34,85 USD), FormFactor (+ 9,68 Prozent auf 106,61 USD) und Century Aluminum (+ 8,91 Prozent auf 50,62 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Blackbaud (-6,82 Prozent auf 40,55 USD), Americas Car-Mart (-6,74 Prozent auf 12,31 USD), Donegal Group B (-6,66 Prozent auf 16,97 USD), Pegasystems (-6,51 Prozent auf 41,47 USD) und Salesforce (-5,54 Prozent auf 184,36 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14.600.775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,677 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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