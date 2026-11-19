Index-Performance im Blick

Der NASDAQ Composite sinkt am Mittag.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,46 Prozent tiefer bei 24.317,21 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,55 Prozent fester bei 24.809,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24.429,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 24.254,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.939,62 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 2,16 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26.430,89 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 26.331,09 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 22.564,23 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,65 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 7,97 Prozent auf 1,49 USD), Ceva (+ 7,42 Prozent auf 27,06 USD), Amtech Systems (+ 6,08 Prozent auf 12,56 USD), Woodward (+ 5,64 Prozent auf 337,06 USD) und Intel (+ 5,37 Prozent auf 57,61 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Red Robin Gourmet Burgers (-20,75 Prozent auf 6,30 USD), Century Casinos (-16,29 Prozent auf 0,20 USD), Donegal Group B (-8,21 Prozent auf 25,39 USD), Net 1 Ueps Technologies (-7,49 Prozent auf 3,09 USD) und SIGA Technologies (-6,61 Prozent auf 2,62 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 24.451.135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,660 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,04 erwartet. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 21,43 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net