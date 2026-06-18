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Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite liegt im Minus

22.06.26 20:02 Uhr
Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite liegt im Minus | finanzen.net

Der NASDAQ Composite bewegt sich aktuell auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
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227,60 EUR -1,20 EUR -0,52%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26.175,8 PKT -342,1 PKT -1,29%
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Am Montag verliert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,09 Prozent auf 26.227,87 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,131 Prozent leichter bei 26.483,31 Punkten, nach 26.517,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.561,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26.156,46 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 22.05.2026, den Wert von 26.343,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21.647,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 19.447,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 25,21 Prozent auf 3,01 USD), Taylor Devices (+ 8,00 Prozent auf 59,65 USD), ON Semiconductor (+ 7,64 Prozent auf 130,91 USD), AXT (+ 7,60 Prozent auf 91,00 USD) und BlackBerry (+ 7,28 Prozent auf 8,99 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil 1-800-FLOWERSCOM (-8,23 Prozent auf 3,57 USD), Donegal Group B (-7,87 Prozent auf 21,06 USD), VeriSign (-7,41 Prozent auf 245,02 USD), 3D Systems (-7,00 Prozent auf 3,32 USD) und Nissan Motor (-6,82 Prozent auf 2,05 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12.924.020 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,452 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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