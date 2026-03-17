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Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus

18.03.26 22:32 Uhr
Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus | finanzen.net

Der NASDAQ Composite verlor am Mittwochabend an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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SIGA Technologies Inc.
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TransAct Technologies Inc.
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Indizes
NASDAQ Composite Index
22.152,4 PKT -327,1 PKT -1,46%
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Am Mittwoch stand der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1,46 Prozent im Minus bei 22.152,42 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,256 Prozent schwächer bei 22.421,96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 22.479,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.461,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.144,76 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,841 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22.753,63 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 18.12.2025, einen Stand von 23.006,36 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, bei 17.504,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,66 Prozent nach unten. Bei 23.988,26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22.061,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell ADTRAN (+ 10,92 Prozent auf 9,96 EUR), AXT (+ 9,92 Prozent auf 48,76 USD), CIENA (+ 4,11 Prozent auf 385,26 USD), TransAct Technologies (+ 3,32 Prozent auf 3,42 USD) und Methanex (+ 3,26 Prozent auf 52,87 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Comtech Telecommunications (-7,38 Prozent auf 3,39 USD), Hooker Furniture (-7,18 Prozent auf 11,37 USD), Geospace Technologies (-7,12 Prozent auf 12,00 USD), 3D Systems (-6,96 Prozent auf 2,14 USD) und Americas Car-Mart (-6,91 Prozent auf 11,31 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 34.369.608 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,835 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,95 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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