Kursverlauf

So performte der NASDAQ Composite am Dienstag letztendlich.

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,74 Prozent schwächer bei 24.328,38 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,075 Prozent auf 24.528,06 Punkte an der Kurstafel, nach 24.509,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23.989,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.547,66 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 26.140,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26.644,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.708,07 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,70 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Elron Electronic Industries (+ 16,28 Prozent auf 1,00 USD), Dorel Industries (+ 6,88 Prozent auf 0,95 USD), Geron (+ 6,17 Prozent auf 1,00 USD), Elbit Systems (+ 5,85 Prozent auf 720,53 USD) und SpaceX (+ 3,16 Prozent auf 141,70 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Century Casinos (-16,40 Prozent auf 0,26 USD), Cogent Communications (-14,88 Prozent auf 3,18 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-10,00 Prozent auf 1,94 USD), Salesforce (-9,45 Prozent auf 194,52 USD) und Ballard Power (-8,40 Prozent auf 1,15 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 74.642.587 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,706 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 21,05 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net