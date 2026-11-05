Zurückhaltung in New York: S&P 500-Anleger bekommen kalte Füße

Kursentwicklung im Fokus

05.11.26 17:59 Uhr

S&P 500-Handel am Mittag.

Am Donnerstag geht es im S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 3,18 Prozent auf 7.444,29 Punkte abwärts. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62,038 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,122 Prozent auf 7.679,24 Punkte an der Kurstafel, nach 7.688,62 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7.394,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.681,29 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 2,19 Prozent nach. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Stand von 7.773,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.723,55 Punkten auf. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 6.796,29 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,54 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell AppLovin (+ 32,10 Prozent auf 358,99 USD), Tapestry (+ 8,01 Prozent auf 135,35 USD), Motorola Solutions (+ 7,68 Prozent auf 535,18 USD), Verisk Analytics A (+ 7,21 Prozent auf 212,11 USD) und CF Industries (+ 7,13 Prozent auf 119,64 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Sandisk (-18,09 Prozent auf 849,74 USD), Bloom Energy (-15,26 Prozent auf 169,81 USD), Western Digital (-14,99 Prozent auf 275,29 USD), Seagate Technology (-14,82 Prozent auf 474,51 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-14,38 Prozent auf 418,50 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 21.910.664 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,431 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 13,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net