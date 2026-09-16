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NYSE-Handel im Blick

Zurückhaltung in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten

Zurückhaltung in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten

Der S&P 500 verzeichnete schlussendlich Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coherent Corp.
253.00 EUR 24.40 EUR 10.67 %
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ConocoPhillips
116.42 EUR -5.22 EUR -4.29 %
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Diamondback Energy Inc
182.00 EUR 4.92 EUR 2.78 %
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Edwards Lifesciences Corp.
77.58 EUR 3.48 EUR 4.70 %
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Intel Corp.
88.28 EUR 2.31 EUR 2.69 %
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J.B. Hunt Transportation Services Inc.
208.30 EUR -27.60 EUR -11.70 %
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Lumentum Holdings Inc
800.50 EUR 77.60 EUR 10.73 %
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Medtronic PLC
80.74 EUR -0.26 EUR -0.32 %
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NVIDIA Corp.
186.78 EUR 2.98 EUR 1.62 %
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Occidental Petroleum Corp.
52.36 EUR -1.26 EUR -2.35 %
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PerkinElmer Inc.
125.80 EUR 10.90 EUR 9.49 %
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Texas Pacific Land Corp Registered Shs
320.60 EUR 5.60 EUR 1.78 %
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Western Union Company
5.62 EUR -0.44 EUR -7.19 %
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Indizes
S&P 500
7,551.81 USD -33.92 USD -0.45 %
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Am Mittwoch verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,45 Prozent auf 7.551,81 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,749 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,242 Prozent auf 7.604,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7.585,73 Punkten am Vortag.

Bei 7.507,77 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.626,79 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0,783 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 7.785,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.511,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, notierte der S&P 500 bei 6.606,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,11 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Lumentum (+ 9,59 Prozent auf 919,40 USD), Coherent (+ 6,92 Prozent auf 289,93 USD), Edwards Lifesciences (+ 4,13 Prozent auf 89,28 USD), Intel (+ 4,03 Prozent auf 101,05 USD) und PerkinElmer (+ 3,95 Prozent auf 145,73 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil JB Hunt Transportation Services (-13,30 Prozent auf 236,73 USD), Diamondback Energy (-8,03 Prozent auf 194,54 USD), Occidental Petroleum (-6,55 Prozent auf 59,36 USD), Texas Pacific Land (-6,21 Prozent auf 348,57 USD) und ConocoPhillips (-6,15 Prozent auf 132,54 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 27.211.275 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,402 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 13,35 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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