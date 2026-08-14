DAX 26.339 -0,4%ESt50 6.530 -0,1%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,31 +3,7%Nas 26.657 -0,3%Bitcoin 55.406 +2,1%Euro 1,1583 +0,1%Öl 90,3 +2,0%Gold 4.417 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
S&P 500-Kursentwicklung

Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt

Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt

Aktuell halten sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Centene Corp.
58.20 EUR 1.06 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cerebras Systems Inc
257.21 USD 38.23 USD 17.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
130.68 EUR -2.18 EUR -1.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Coherent Corp.
313.00 EUR 28.10 EUR 9.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Constellation Brands Inc (A)
120.00 EUR 2.50 EUR 2.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 75.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
90.52 EUR 1.50 EUR 1.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
856.20 EUR 62.70 EUR 7.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
203.00 EUR 11.88 EUR 6.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Molson Coors Brewing Company (MCBC)
35.53 EUR -0.61 EUR -1.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
195.08 EUR 0.58 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1,560.00 EUR 140.00 EUR 9.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
The Trade Desk Inc (A)
11.56 EUR -0.64 EUR -5.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Under Armour Inc.
4.54 EUR -0.11 EUR -2.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
6.39 EUR 0.01 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7,755.37 USD -30.39 USD -0.39 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr verliert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,14 Prozent auf 7.775,10 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,606 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,062 Prozent auf 7.780,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7.785,76 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.790,68 Punkte, das Tagestief hingegen 7.768,23 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.457,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 7.408,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.449,80 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 13,36 Prozent zu Buche. 7.816,70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Cerebras Systems (+ 14,34 Prozent auf 250,39 USD), Coherent (+ 9,46 Prozent auf 356,64 USD), Sandisk (+ 8,95 Prozent auf 1.788,00 USD), Marvell Technology (+ 7,03 Prozent auf 237,63 USD) und Lumentum (+ 6,84 Prozent auf 989,45 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Constellation Brands A (-6,11 Prozent auf 130,67 USD), Charter A (-4,71 Prozent auf 147,00 USD), The Trade Desk A (-4,28 Prozent auf 13,54 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-4,21 Prozent auf 40,97 USD) und Centene (-4,16 Prozent auf 64,66 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 7.794.356 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,701 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,31 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.