Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt

S&P 500-Kursentwicklung

17.08.26 17:59 Uhr

Aktuell halten sich die Börsianer in New York zurück.

Um 17:57 Uhr verliert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,14 Prozent auf 7.775,10 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,606 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,062 Prozent auf 7.780,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7.785,76 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.790,68 Punkte, das Tagestief hingegen 7.768,23 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.457,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 7.408,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.449,80 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 13,36 Prozent zu Buche. 7.816,70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Cerebras Systems (+ 14,34 Prozent auf 250,39 USD), Coherent (+ 9,46 Prozent auf 356,64 USD), Sandisk (+ 8,95 Prozent auf 1.788,00 USD), Marvell Technology (+ 7,03 Prozent auf 237,63 USD) und Lumentum (+ 6,84 Prozent auf 989,45 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Constellation Brands A (-6,11 Prozent auf 130,67 USD), Charter A (-4,71 Prozent auf 147,00 USD), The Trade Desk A (-4,28 Prozent auf 13,54 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-4,21 Prozent auf 40,97 USD) und Centene (-4,16 Prozent auf 64,66 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 7.794.356 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,701 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,31 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net