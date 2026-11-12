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S&P 500-Kursverlauf

Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der S&P 500 notierte heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
526.40 EUR 29.65 EUR 5.97 %
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Apple Inc.
321.30 EUR 1.10 EUR 0.34 %
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Arista Networks Inc Registered Shs
186.70 EUR 7.72 EUR 4.31 %
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Broadcom
329.00 EUR 16.40 EUR 5.25 %
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Cardinal Health Inc.
251.20 EUR 4.90 EUR 1.99 %
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Corteva Inc Registered Shs When Issued
8.28 EUR -2.42 EUR -22.62 %
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Everpure Inc Registered Shs -A-
94.70 EUR -0.10 EUR -0.11 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 0.0 %
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Global Payments Inc.
90.00 EUR -1.60 EUR -1.75 %
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Lumen Technologies Inc Registered Shs
3.92 EUR -0.32 EUR -7.65 %
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Moderna Inc
208.90 EUR -15.60 EUR -6.95 %
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NVIDIA Corp.
150.34 EUR -6.18 EUR -3.95 %
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Super Micro Computer Inc
24.92 EUR -3.06 EUR -10.94 %
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Valero Energy Corp.
323.40 EUR 11.70 EUR 3.75 %
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Western Union Company
6.03 EUR -0.17 EUR -2.77 %
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Indizes
S&P 500
7,592.40 USD -26.98 USD -0.35 %
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Zum Handelsschluss bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,35 Prozent schwächer bei 7.592,40 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 62,692 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,768 Prozent auf 7.560,88 Punkte an der Kurstafel, nach 7.619,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7.550,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.652,76 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 2,29 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.10.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.807,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der S&P 500 bei 7.748,50 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 6.850,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,70 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,86 Prozent auf 585,30 USD), Broadcom (+ 5,54 Prozent auf 364,36 USD), Arista Networks (+ 5,06 Prozent auf 206,63 USD), Everpure A (+ 3,38 Prozent auf 110,10 USD) und Valero Energy (+ 3,09 Prozent auf 374,95 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Corteva (-24,30 Prozent auf 9,19 USD), Global Payments (-12,01 Prozent auf 88,19 USD), Super Micro Computer (-11,30 Prozent auf 26,99 USD), Moderna (-6,97 Prozent auf 231,35 USD) und Lumen Technologies (-6,29 Prozent auf 4,17 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 181.396.429 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,571 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 13,48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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15:36 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:41 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
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08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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