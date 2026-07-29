Zurückhaltung in New York: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Minus

S&P 500-Kursverlauf

11.08.26 17:59 Uhr

Am Dienstagmittag halten sich die Anleger in New York zurück.

Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,15 Prozent auf 7.741,68 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62,741 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,213 Prozent stärker bei 7.769,65 Punkten, nach 7.753,11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7.740,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.767,51 Zähler.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 7.575,39 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.412,84 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 6.373,45 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 12,88 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.793,68 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Teradyne (+ 4,08 Prozent auf 380,00 USD), Tractor Supply (+ 3,83 Prozent auf 35,95 USD), Marathon Petroleum (+ 3,61 Prozent auf 331,88 USD), KLA (+ 3,59 Prozent auf 199,65 USD) und Eaton (+ 3,43 Prozent auf 460,20 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Monster Beverage (-50,38 Prozent auf 45,37 USD), Under Armour (-7,67 Prozent auf 5,42 USD), Under Armour (-6,69 Prozent auf 5,30 USD), Ferguson Enterprises (-4,25 Prozent auf 252,56 USD) und AppLovin (-4,17 Prozent auf 324,86 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 23.016.386 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,697 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net