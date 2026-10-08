Zurückhaltung in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags schwächer

S&P 500-Entwicklung

08.10.26 20:02 Uhr

So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag.

Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,69 Prozent auf 7.748,19 Punkte nach. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 65,152 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,355 Prozent leichter bei 7.774,05 Punkten, nach 7.801,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7.797,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.731,26 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0,224 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 7.673,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.482,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der S&P 500 bei 6.753,72 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 12,97 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Chipotle Mexican Grill (+ 7,56 Prozent auf 33,10 USD), CoStar Group (+ 6,50 Prozent auf 29,40 USD), Gartner (+ 5,23 Prozent auf 195,49 USD), Best Buy (+ 5,07 Prozent auf 88,88 USD) und Rollins (+ 5,04 Prozent auf 32,43 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Bloom Energy (-8,55 Prozent auf 266,40 USD), Coherent (-8,39 Prozent auf 306,48 USD), Cerebras Systems (-6,95 Prozent auf 162,88 USD), Intel (-6,39 Prozent auf 105,89 USD) und Lumentum (-6,36 Prozent auf 1.040,45 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 11.987.121 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 5,147 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,02 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net