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Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab

12.05.26 22:33 Uhr
Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab | finanzen.net

Wenig Veränderung war zum Handelsende in New York zu beobachten.

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S&P 500
7.401,0 PKT -11,9 PKT -0,16%
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Der S&P 500 ging nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 7.400,96 Punkten aus dem Handel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 59,858 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,271 Prozent auf 7.392,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7.412,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.409,57 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.338,54 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Stand von 6.816,89 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.832,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.844,19 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,91 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.428,97 Punkte. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Zebra Technologies (+ 11,44 Prozent auf 241,79 USD), Humana (+ 7,69 Prozent auf 295,35 USD), Centene (+ 5,23 Prozent auf 59,31 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 4,98 Prozent auf 333,56 USD) und Zimmer Biomet (+ 4,76 Prozent auf 83,37 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Under Armour (-17,00 Prozent auf 5,03 USD), Under Armour (-16,67 Prozent auf 4,90 USD), QUALCOMM (-11,46 Prozent auf 210,31 USD), Intel (-6,82 Prozent auf 120,61 USD) und Sandisk (-6,17 Prozent auf 1.452,02 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40.790.828 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,450 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,25 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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