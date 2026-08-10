Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Abschläge

S&P 500 im Blick

10.08.26 20:02 Uhr

Wenig verändert zeigt sich der S&P 500 am Nachmittag.

Der S&P 500 sinkt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,08 Prozent auf 7.751,14 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,686 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,136 Prozent auf 7.747,11 Punkte an der Kurstafel, nach 7.757,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7.773,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.743,11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 7.575,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.398,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6.389,45 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,02 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.793,68 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Datadog A (+ 9,89 Prozent auf 257,07 USD), APA (+ 8,69 Prozent auf 40,90 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,72 Prozent auf 529,39 USD), Akamai (+ 6,67 Prozent auf 117,91 USD) und NetApp (+ 6,14 Prozent auf 201,15 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Coherent (-11,86 Prozent auf 334,16 USD), Under Armour (-7,94 Prozent auf 5,63 USD), Under Armour (-7,00 Prozent auf 5,52 USD), Lumentum (-6,74 Prozent auf 830,14 USD) und Verisk Analytics A (-5,73 Prozent auf 180,83 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12.530.475 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,691 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net