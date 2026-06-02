Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

Index-Bewegung

Der S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter.

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,50 Prozent tiefer bei 7.571,48 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61,872 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,156 Prozent auf 7.597,93 Punkte an der Kurstafel, nach 7.609,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.551,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.605,35 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,143 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.230,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.816,63 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, stand der S&P 500 noch bei 5.970,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 10,40 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Sandisk (+ 6,71 Prozent auf 1.831,52 USD), Incyte (+ 6,41 Prozent auf 98,15 USD), Texas Pacific Land (+ 6,23 Prozent auf 393,94 USD), Medtronic (+ 5,36 Prozent auf 77,70 USD) und CarMax (+ 5,24 Prozent auf 46,23 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Cerebras Systems (-9,68 Prozent auf 213,63 USD), Global Payments (-9,12 Prozent auf 67,28 USD), Lumentum (-8,56 Prozent auf 941,02 USD), Super Micro Computer (-7,55 Prozent auf 46,38 USD) und Datadog A (-7,53 Prozent auf 248,86 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18.059.836 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,673 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net