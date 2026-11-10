Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge

S&P 500-Performance im Fokus

10.11.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 verlor am Abend an Wert.

Schlussendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,38 Prozent schwächer bei 7.520,93 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 60,826 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,630 Prozent schwächer bei 7.502,37 Punkten, nach 7.549,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.470,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7.543,92 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.811,54 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 7.753,11 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Wert von 6.832,43 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,66 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Charter A (+ 10,61 Prozent auf 134,06 USD), Lumen Technologies (+ 9,03 Prozent auf 4,71 USD), Take Two (+ 8,31 Prozent auf 224,64 USD), CVS Health (+ 4,41 Prozent auf 89,01 USD) und Akamai (+ 4,26 Prozent auf 83,71 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Moderna (-6,75 Prozent auf 250,83 USD), Under Armour (-5,49 Prozent auf 5,16 USD), NVIDIA (-5,47 Prozent auf 168,89 USD), Lennar (-5,37 Prozent auf 86,66 USD) und Under Armour (-5,30 Prozent auf 5,00 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 92.038.361 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 4,426 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net