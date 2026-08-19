Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

Index-Performance

20.08.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 verlor zum Handelsschluss an Boden.

Der S&P 500 gab im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,87 Prozent auf 7.641,16 Punkte nach. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,372 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,336 Prozent leichter bei 7.682,07 Punkten in den Handel, nach 7.707,98 Punkten am Vortag.

Bei 7.639,01 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.699,96 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7.443,28 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Stand von 7.432,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.395,78 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,41 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Coinbase (+ 7,58 Prozent auf 172,35 USD), Deere (+ 6,94 Prozent auf 620,94 USD), Lumentum (+ 6,24 Prozent auf 879,28 USD), Marvell Technology (+ 5,79 Prozent auf 251,01 USD) und CF Industries (+ 5,61 Prozent auf 125,70 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Advance Auto Parts (-24,55 Prozent auf 42,39 USD), Moderna (-23,55 Prozent auf 133,32 USD), Walmart (-9,15 Prozent auf 103,84 USD), Intuitive Surgical (-5,84 Prozent auf 374,48 USD) und Boston Scientific (-5,08 Prozent auf 49,37 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Walmart-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 23.137.874 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,550 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net