Zurückhaltung in New York: S&P 500 verliert letztendlich

Kursentwicklung im Fokus

13.07.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 erlitt heute Verluste.

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,79 Prozent tiefer bei 7.515,34 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,875 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,343 Prozent auf 7.549,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7.575,39 Punkten am Vortag.

Bei 7.506,41 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.565,37 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.431,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.886,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 6.259,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,58 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robert Half (+ 9,85 Prozent auf 35,59 USD), Gartner (+ 6,06 Prozent auf 141,31 USD), Intuit (+ 5,38 Prozent auf 289,76 USD), Valero Energy (+ 5,38 Prozent auf 295,79 USD) und Phillips 66 (+ 5,27 Prozent auf 198,29 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil AppLovin (-12,65 Prozent auf 442,85 USD), Sandisk (-12,63 Prozent auf 1.673,97 USD), Marvell Technology (-7,75 Prozent auf 217,53 USD), Oracle (-6,47 Prozent auf 131,54 USD) und Intel (-6,12 Prozent auf 103,12 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 34.932.111 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,477 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net