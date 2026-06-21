Zurückhaltung in New York: S&P 500 verliert zum Handelsende

Index-Performance im Blick

16.07.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 verlor zum Handelsschluss an Boden.

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,51 Prozent tiefer bei 7.533,77 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 62,241 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,268 Prozent tiefer bei 7.552,12 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.572,40 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.570,74 Punkte, das Tagestief hingegen 7.504,02 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 0,182 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.511,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.041,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.263,70 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,85 Prozent nach oben. Bei 7.620,90 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Robert Half (+ 12,62 Prozent auf 41,33 USD), Abbott Laboratories (+ 10,71 Prozent auf 98,83 USD), Perrigo Company (+ 9,95 Prozent auf 11,16 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 8,01 Prozent auf 298,41 USD) und Erie Indemnity (+ 7,49 Prozent auf 225,94 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Sandisk (-12,63 Prozent auf 1.411,08 USD), Seagate Technology (-10,00 Prozent auf 745,49 USD), Corning (-9,19 Prozent auf 158,39 USD), Western Digital (-9,15 Prozent auf 466,81 USD) und Marvell Technology (-8,71 Prozent auf 188,30 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 36.422.151 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,470 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net