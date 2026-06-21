DAX 24.915 -0,3%ESt50 6.284 +0,3%MSCI World 4.854 -0,5%Top 10 Crypto 8,43 -0,1%Nas 25.882 -1,5%Bitcoin 56.076 -0,7%Euro 1,1442 -0,2%Öl 84,9 -0,1%Gold 3.973 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Blick

Zurückhaltung in New York: S&P 500 verliert zum Handelsende

Zurückhaltung in New York: S&P 500 verliert zum Handelsende

Der S&P 500 verlor zum Handelsschluss an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Abbott Laboratories
86.50 EUR 9.12 EUR 11.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Corning Inc.
137.52 EUR -11.18 EUR -7.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
DXC Technology
8.22 EUR 0.28 EUR 3.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Erie Indemnity Co.
179.00 EUR -25.00 EUR -12.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 100.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
J.B. Hunt Transportation Services Inc.
253.60 EUR 9.70 EUR 3.98 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
163.56 EUR -16.64 EUR -9.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
181.26 EUR -3.70 EUR -2.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Perrigo Company PLC
8.71 EUR 0.19 EUR 2.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Robert Half
31.68 EUR 0.87 EUR 2.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1,240.00 EUR -200.00 EUR -13.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Seagate Technology
654.00 EUR -48.00 EUR -6.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
406.00 EUR -42.05 EUR -9.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
7.14 EUR 0.30 EUR 4.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7,533.77 USD -38.63 USD -0.51 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,51 Prozent tiefer bei 7.533,77 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 62,241 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,268 Prozent tiefer bei 7.552,12 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.572,40 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.570,74 Punkte, das Tagestief hingegen 7.504,02 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 0,182 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.511,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.041,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.263,70 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,85 Prozent nach oben. Bei 7.620,90 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Robert Half (+ 12,62 Prozent auf 41,33 USD), Abbott Laboratories (+ 10,71 Prozent auf 98,83 USD), Perrigo Company (+ 9,95 Prozent auf 11,16 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 8,01 Prozent auf 298,41 USD) und Erie Indemnity (+ 7,49 Prozent auf 225,94 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Sandisk (-12,63 Prozent auf 1.411,08 USD), Seagate Technology (-10,00 Prozent auf 745,49 USD), Corning (-9,19 Prozent auf 158,39 USD), Western Digital (-9,15 Prozent auf 466,81 USD) und Marvell Technology (-8,71 Prozent auf 188,30 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 36.422.151 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,470 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets