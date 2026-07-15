Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich leichter
Am Mittag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
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Um 17:57 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 7.562,48 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62,241 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,268 Prozent auf 7.552,12 Punkte an der Kurstafel, nach 7.572,40 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7.531,72 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.570,74 Zähler.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,198 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 7.511,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, lag der S&P 500 noch bei 7.041,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.263,70 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,26 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Robert Half (+ 12,02 Prozent auf 41,11 USD), Abbott Laboratories (+ 11,05 Prozent auf 99,13 USD), Erie Indemnity (+ 8,66) Prozent auf 228,39 USD), Perrigo Company (+ 7,98 Prozent auf 10,96 USD) und JB Hunt Transportation Services (+ 7,33 Prozent auf 296,53 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Sandisk (-10,36 Prozent auf 1.447,68 USD), Corning (-9,60 Prozent auf 157,67 USD), Western Digital (-8,82 Prozent auf 468,51 USD), Seagate Technology (-7,65 Prozent auf 764,93 USD) und Marvell Technology (-7,46 Prozent auf 190,87 USD).
Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8.329.388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,470 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Aktien
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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