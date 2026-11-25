S&P 500-Marktbericht

Der S&P 500 zeigte sich am Mittwoch schwächer.

Am Mittwoch tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,25 Prozent leichter bei 7.182,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,230 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 2,16 Prozent auf 7.045,66 Punkte an der Kurstafel, nach 7.201,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6.970,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.199,31 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,618 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.623,68 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Wert von 7.677,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der S&P 500 bei 6.765,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,73 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit HP (+ 11,49 Prozent auf 31,15 USD), Charter A (+ 8,39 Prozent auf 147,27 USD), CDW (+ 6,59 Prozent auf 174,97 USD), Analog Devices (+ 6,44 Prozent auf 333,11 USD) und Expand Energy (+ 5,75 Prozent auf 86,77 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lam Research (-5,68 Prozent auf 185,01 USD), Sandisk (-5,57 Prozent auf 73,61 USD), Oracle (-5,13 Prozent auf 103,88 USD), Micron Technology (-4,53 Prozent auf 601,25 USD) und Datadog A (-4,31 Prozent auf 158,25 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 78.228.120 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,637 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,56 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net