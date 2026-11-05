Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels leichter

Kursentwicklung

05.11.26 16:00 Uhr

Der S&P 500 bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 15:53 Uhr via NYSE um 1,43 Prozent auf 7.578,33 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62,038 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,122 Prozent tiefer bei 7.679,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.688,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7.572,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.681,29 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,427 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, notierte der S&P 500 bei 7.773,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der S&P 500 auf 7.723,55 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.796,29 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell AppLovin (+ 30,03 Prozent auf 353,37 USD), Western Union Company (+ 12,31 Prozent auf 7,40 USD), Tapestry (+ 10,51 Prozent auf 138,48 USD), Motorola Solutions (+ 9,06 Prozent auf 542,00 USD) und Cardinal Health (+ 8,23 Prozent auf 283,49 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Bloom Energy (-12,32 Prozent auf 175,72 USD), Everpure A (-11,39 Prozent auf 99,04 USD), Sandisk (-11,32 Prozent auf 920,00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-10,76 Prozent auf 436,20 USD) und QUALCOMM (-10,66 Prozent auf 154,72 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 6.525.013 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net