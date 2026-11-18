NASDAQ Composite im Blick

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwochmittag.

Am Mittwoch steht der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,34 Prozent im Minus bei 24.246,63 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,649 Prozent auf 24.486,17 Punkte an der Kurstafel, nach 24.328,38 Punkten am Vortag.

Bei 24.225,30 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 24.538,78 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 2,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26.140,03 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Wert von 26.289,71 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.432,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,35 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Take Two (+ 8,13 Prozent auf 220,50 USD), Americas Car-Mart (+ 7,91 Prozent auf 0,94 USD), Ballard Power (+ 5,68 Prozent auf 1,21 USD), Amtech Systems (+ 5,63 Prozent auf 12,00 USD) und Akamai (+ 5,54 Prozent auf 89,33 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-8,64 Prozent auf 25,49 USD), Century Casinos (-7,65 Prozent auf 0,24 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,16 Prozent auf 90,56 USD), Royal Gold (-5,52 Prozent auf 236,92 USD) und Geospace Technologies (-5,20 Prozent auf 3,28 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34.752.654 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,672 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

2027 präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net