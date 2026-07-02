Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag

NASDAQ Composite-Performance im Blick

17:59

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Mittag auf rotem Terrain.

Um 17:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,77 Prozent schwächer bei 25.839,65 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,028 Prozent stärker bei 26.047,38 Punkten, nach 26.040,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.819,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.261,09 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,32 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 02.06.2026, mit 27.093,90 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2026, einen Stand von 21.879,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20.393,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11,21 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15,20 Prozent auf 100,14 USD), Bassett Furniture Industries (+ 13,23 Prozent auf 20,07 USD), Microvision (+ 11,99 Prozent auf 0,37 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 9,77 Prozent auf 3,82 USD) und Align Technology (+ 9,56 Prozent auf 184,78 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Veeco Instruments (-20,01 Prozent auf 60,63 USD), KLA (-19,68 Prozent auf 242,34 USD), AXT (-18,65 Prozent auf 58,64 USD), Ultra Clean (-18,51 Prozent auf 116,19 USD) und FormFactor (-17,53 Prozent auf 131,89 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9.655.849 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,250 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 16,13 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net