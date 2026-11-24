S&P 500 im Fokus

Mit dem S&P 500 geht es am zweiten Tag der Woche abwärts.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,70 Prozent tiefer bei 7.186,58 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 58,608 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,991 Prozent auf 7.165,43 Punkte an der Kurstafel, nach 7.237,17 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.138,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.223,95 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.623,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7.652,86 Punkten berechnet. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 6.705,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,78 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Dollar Tree (+ 12,00 Prozent auf 155,79 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 7,28 Prozent auf 9,36 USD), CoStar Group (+ 7,25 Prozent auf 32,39 USD), Skyworks Solutions (+ 7,21 Prozent auf 82,68 USD) und Moderna (+ 6,95 Prozent auf 226,81 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Analog Devices (-16,69 Prozent auf 315,54 USD), Hewlett Packard Enterprise (-15,91 Prozent auf 40,38 USD), Dell Technologies (-11,33 Prozent auf 296,95 USD), Sandisk (-10,81 Prozent auf 78,23 USD) und Micron Technology (-10,47 Prozent auf 633,63 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 43.130.303 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,566 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,47 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net