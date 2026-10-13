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CAC 40-Kursentwicklung

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten

Letztendlich legten Anleger in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
186.64 EUR -1.78 EUR -0.94 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
385.70 EUR 2.95 EUR 0.77 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
64.62 EUR 2.74 EUR 4.43 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
26.86 EUR -0.14 EUR -0.52 %
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Stellantis
3.90 EUR -0.05 EUR -1.30 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,827.63 EUR -5.25 EUR -0.07 %
News | Analysen

Letztendlich schloss der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 7.827,63 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,332 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,263 Prozent auf 7.853,50 Punkte an der Kurstafel, nach 7.832,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.812,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.878,16 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 8.179,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.364,65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der CAC 40 noch bei 7.934,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,49 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern erreicht.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 418.315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 202,513 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Renault-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,11 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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