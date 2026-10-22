Zurückhaltung in Paris: CAC 40 beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

CAC 40-Performance im Fokus

22.10.26 09:27 Uhr

Der CAC 40 setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 1,20 Prozent tiefer bei 7.826,98 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,351 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,816 Prozent tiefer bei 7.857,01 Punkten, nach 7.921,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 7.859,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.826,98 Punkten verzeichnete.

CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,741 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Stand von 8.154,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.437,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.206,87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 4,49 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 47.206 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,868 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net