Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt am Mittwochnachmittag nach

CAC 40-Kursverlauf

07.10.26 15:57 Uhr

Der CAC 40 erleidet am Mittwoch Verluste.

Um 15:41 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,36 Prozent auf 7.757,76 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,341 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,661 Prozent auf 7.813,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7.865,07 Punkten am Vortag.

Bei 7.754,06 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.840,35 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.306,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.436,24 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Stand von 7.974,85 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,34 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 912.644 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 198,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net