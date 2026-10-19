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CAC 40-Performance im Fokus

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich schwächer

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich schwächer

Der CAC 40 notierte am ersten Tag der Woche im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.16 EUR -5.46 EUR -2.76 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
401.65 EUR -3.90 EUR -0.96 %
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Pernod Ricard S.A.
68.02 EUR -0.18 EUR -0.26 %
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Renault S.A.
27.23 EUR -0.30 EUR -1.09 %
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Stellantis
3.82 EUR -0.13 EUR -3.30 %
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Indizes
CAC 40
7,868.05 EUR -88.65 EUR -1.11 %
News | Analysen

Am Montag notierte der CAC 40 via Euronext schlussendlich 1,11 Prozent schwächer bei 7.868,05 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,896 Prozent auf 7.885,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7.956,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7.821,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.894,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.065,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 8.338,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 8.174,20 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 3,99 Prozent nach. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten registriert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 797.817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 216,432 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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