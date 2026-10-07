Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schlussendlich in Rot

Kursentwicklung

07.10.26 17:57 Uhr

Zum Handelsende zogen sich die Anleger in Paris zurück.

Schlussendlich stand im Euronext-Handel ein Minus von 1,22 Prozent auf 7.769,21 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,341 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,661 Prozent auf 7.813,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7.865,07 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.840,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.743,55 Einheiten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 1,00 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.306,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.436,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.974,85 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,20 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 993.280 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 198,396 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net