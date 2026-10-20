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Index-Performance

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächelt am Dienstagmittag

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächelt am Dienstagmittag

Der CAC 40 gibt sich aktuell schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.40 EUR -1.84 EUR -0.95 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
400.45 EUR -1.20 EUR -0.30 %
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Pernod Ricard S.A.
66.82 EUR -1.20 EUR -1.76 %
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Renault S.A.
27.22 EUR -0.01 EUR -0.04 %
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Stellantis
3.74 EUR -0.08 EUR -2.15 %
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Indizes
CAC 40
7,796.50 EUR -71.55 EUR -0.91 %
News | Analysen

Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,72 Prozent tiefer bei 7.811,72 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,387 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,327 Prozent leichter bei 7.842,33 Punkten, nach 7.868,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.860,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.798,66 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 8.065,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.340,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.206,07 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 4,68 Prozent ein. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 26.311 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,703 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:01 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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